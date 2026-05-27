Aperto il mercato contadino della Coldiretti al Policlinico di Napoli
Il mercato contadino della Coldiretti è stato inaugurato al Policlinico di Napoli. La struttura offre prodotti locali e a km zero, disponibili ai visitatori e ai dipendenti. L'apertura mira a promuovere l'acquisto di alimenti freschi e sani, sostenendo i produttori locali. La presenza del mercato si inserisce in un progetto più ampio di sensibilizzazione ai benefici di scelte alimentari corrette.
Tempo di lettura: 4 minuti Sensibilizzare i cittadini consumatori sui benefici di scelte alimentari corrette potrebbe prevenire l’insorgere di 144mila casi di malattie non trasmissibili entro il 2050. Ad affermarlo è un’analisi di Coldiretti su dati della Fondazione Aletheia diffusa in occasione dell’inaugurazione del primo mercato contadino al Policlinico Universitario Federico II, a Napoli. Negli spazi della Scuola di Medicina e Chirurgia del nosocomio partenopeo è stata proposta un’ampia selezione di eccellenze agricole del territorio, dai formaggi di bufala, pecora e mucca alla Mozzarella di Bufala, insieme a salumi stagionati, olio extravergine d’oliva, tartufi e prodotti trasformati a base di tartufo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie e thread social correlati
Ad Avellino il Villaggio Contadino di Coldiretti, tre giorni di agricoltura e comunitàAd Avellino si svolge per la prima volta il Villaggio Contadino organizzato da Coldiretti, un evento di tre giorni che coinvolge il settore agricolo...
Leggi anche: Al mercato contadino nasce l’orto
Argomenti più discussi: Napoli, al Policlinico della Federico II arriva il mercato solidale; ‘La forza del bene’: a Scampia nuovo presidio di legalità e cultura.
arriva nella patria della Dieta Mediterranea, con l’inaugurazione del #primomercato #contadino al Policlinico Universitario Federico II, a Napoli. L’appuntamento è per mercoledì 27 maggio, dalle ore 9, negli spazi facebook
Napoli, al Policlinico della Federico II arriva il mercato solidaleCampagna Amica per la Salute arriva nella patria della Dieta Mediterranea, con l’inaugurazione del primo mercato contadino al Policlinico Universitario Federico II, a ... ilmattino.it
Napoli, un mercato contadino al PoliclinicoCampagna Amica per la Salute sbarca in Campania Napoli, 25 Maggio - Campagna Amica per la Salute arriva nella patria della Dieta Mediterranea, con ... sciscianonotizie.it