Il mercato contadino della Coldiretti è stato inaugurato al Policlinico di Napoli. La struttura offre prodotti locali e a km zero, disponibili ai visitatori e ai dipendenti. L'apertura mira a promuovere l'acquisto di alimenti freschi e sani, sostenendo i produttori locali. La presenza del mercato si inserisce in un progetto più ampio di sensibilizzazione ai benefici di scelte alimentari corrette.

Tempo di lettura: 4 minuti Sensibilizzare i cittadini consumatori sui benefici di scelte alimentari corrette potrebbe prevenire l’insorgere di 144mila casi di malattie non trasmissibili entro il 2050. Ad affermarlo è un’analisi di Coldiretti su dati della Fondazione Aletheia diffusa in occasione dell’inaugurazione del primo mercato contadino al Policlinico Universitario Federico II, a Napoli. Negli spazi della Scuola di Medicina e Chirurgia del nosocomio partenopeo è stata proposta un’ampia selezione di eccellenze agricole del territorio, dai formaggi di bufala, pecora e mucca alla Mozzarella di Bufala, insieme a salumi stagionati, olio extravergine d’oliva, tartufi e prodotti trasformati a base di tartufo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aperto il mercato contadino della Coldiretti al Policlinico di Napoli

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