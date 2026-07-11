Nella notte di Hormuz, si sono verificati attacchi con missili che hanno infiammato il cielo, mentre i negoziatori cercano di trovare una tregua. L’attività diplomatica prosegue, ma la situazione resta instabile e imprevedibile. Gli eventi nel Golfo continuano a cambiare rapidamente, senza un chiaro esito. Non sono stati comunicati dettagli sulle vittime o sui danni, né sulle parti coinvolte negli attacchi.

Roma, 11 luglio 2026 – Nella notte di Hormuz, nonostante l’attivismo dei negoziatori, può succedere ancora di tutto, dal sonno che porta consiglio e spiragli di tregua ai missili che infiammano il cielo. Alessia Melcangi, docente alla Sapienza di storia e geopolitica del Medio Oriente, l’Iran preme per controllare lo stretto di Hormuz per una motivazione economica o strategica? “Per entrambe le cose. Da una parte spera di accordarsi con l’Oman per gestire in futuro il traffico nello stretto e ricavarne un vantaggio economico. Dall’altra Hormuz, dove passa un quinto dei rifornimenti di gas e petrolio, può essere usato come forma di pressione sull’Occidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Golfo degli equilibri saltati. L’analista: “Nulla sarà più come prima”

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