Usa-Iran l’analista | c’è chi vuole i raid Il Golfo è molto diviso Pesa il nodo di Israele

Il Golfo presenta divisioni tra i paesi sulla gestione del conflitto con l’Iran, con alcuni che preferirebbero attacchi militari. La regione è influenzata dalle posizioni di Israele, che pesa nelle decisioni, e manca un orientamento condiviso in politica estera tra i vari stati.

R oma, 24 maggio 2026 – Una regione importante, ma senza una linea comune in politica estera. Maria Luisa Fantappiè, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell’Istituto Affari Internazionali, ha spiegato come i Paesi del Golfo stanno gestendo il conflitto con l’Iran. Proprio lo IAI, nei giorni scorsi ha ospitato una conversazione a porte chiuse con Mohamed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, il ministro incaricato della Mediazione in Qatar, che aveva ipotizzato un possibile spiraglio negoziale. Fantappiè, in che modo i Paesi del Golfo stanno cercando di trasformare il loro peso economico e diplomatico in influenza concreta sui negoziati regionali? “Non tutti i Paesi del Golfo hanno lo stesso ruolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Attacco all'Iran, qual è il vero obiettivo di Usa e Israele

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