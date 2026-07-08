Un’indagine a Bari riguarda le operazioni tra Napoli e Bari di un padre e di un figlio, coinvolgendo le multiproprietà. La procura sta verificando se le transazioni abbiano violato le leggi. La conclusione dell’indagine potrebbe determinare il destino di queste proprietà, con possibili conseguenze legali o la loro continuazione. La decisione finale dipenderà dall’esito delle verifiche condotte dagli inquirenti.

C’è un piano giudiziario: spetterà ai magistrati stabilire se le controverse operazioni fra Napoli e Bari di padre e figlio De Laurentiis costituiscono davvero un reato. E poi c’è un piano sportivo, che non riguarda solo le sanzioni nei confronti di club e dirigenti: al netto di eventuali fascicoli e procedimenti che potranno essere aperti in ambito federale, l’inchiesta della Procura di Bari è la morte della multiproprietà. Dovrà esserlo per forza. Non può sfuggire il valore “ politico ” di questa indagine, in un momento molto particolare per il calcio barese, in cui la città intera (dai tifosi alla politica) ha rigettato i De Laurentiis. E... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta sui De Laurentiis, nulla sarà più come prima: dall’indagine di Bari dipende la morte o il rilancio delle multiproprietà

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De Laurentiis indagati, arriva la risposta del Napoli: «Siamo esterrefatti»

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