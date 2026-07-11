il giardino di praga

Nosková ha battuto Muchová nel derby di Wimbledon, allungando una serie di vittorie che parte da Novotná e arriva a Vondroušová. La partita si è conclusa con un punteggio che ha consolidato la vittoria della tennista, che ha dominato alcuni scambi chiave. La sfida si è giocata su un campo di erba, con Nosková che ha mostrato maggiore precisione e controllo. La vittoria rappresenta un passo avanti nel percorso della giocatrice, in una tradizione di successi sullo stesso tipo di superficie.

Fili d'erba Nosková vince il derby con Muchová e allunga una dinastia che va da Novotná a Vondroušová. Come un paese grande quanto la Lombardia ha trasformato l'erba di Wimbledon nella propria provincia tennistica Fili d'erba Nosková vince il derby con Muchová e allunga una dinastia che va da Novotná a Vondroušová. Come un paese grande quanto la Lombardia ha trasformato l'erba di Wimbledon nella propria provincia tennistica Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Chissà che all’All England Club non abbiano finito per avere una certa familiarità con l’idioma della repubblica ceca, una lingua slava occidentale considerata grammaticalmente complessa. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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