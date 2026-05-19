Torna al Giardino di Pojega Il Giardino che cura

Da veronasera.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il grande riscontro della prima edizione nel 2025, con più di 900 visitatori, il Giardino di Pojega ripropone l’evento dedicato al Giardino Terapeutico, che si terrà il 23 e 24 maggio 2026. La manifestazione si svolge nel contesto di un giardino storico situato in una regione nota per le sue aree verdi e i suoi spazi naturali. L'iniziativa coinvolge diversi operatori e professionisti del settore, offrendo l’opportunità di scoprire le attività legate alla cura attraverso il verde.

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Dopo il successo della prima edizione, che nel 2025 ha registrato oltre 900 presenze e attirato l’attenzione nazionale, il Giardino di Pojega rinnova l’appuntamento con le Giornate del Giardino Terapeutico, in programma il 23 e 24 maggio 2026. Un progetto che trasforma il giardino storico in uno. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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