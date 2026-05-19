Torna al Giardino di Pojega Il Giardino che cura

Dopo il grande riscontro della prima edizione nel 2025, con più di 900 visitatori, il Giardino di Pojega ripropone l’evento dedicato al Giardino Terapeutico, che si terrà il 23 e 24 maggio 2026. La manifestazione si svolge nel contesto di un giardino storico situato in una regione nota per le sue aree verdi e i suoi spazi naturali. L'iniziativa coinvolge diversi operatori e professionisti del settore, offrendo l’opportunità di scoprire le attività legate alla cura attraverso il verde.

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