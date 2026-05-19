Torna al Giardino di Pojega Il Giardino che cura
Dopo il grande riscontro della prima edizione nel 2025, con più di 900 visitatori, il Giardino di Pojega ripropone l’evento dedicato al Giardino Terapeutico, che si terrà il 23 e 24 maggio 2026. La manifestazione si svolge nel contesto di un giardino storico situato in una regione nota per le sue aree verdi e i suoi spazi naturali. L'iniziativa coinvolge diversi operatori e professionisti del settore, offrendo l’opportunità di scoprire le attività legate alla cura attraverso il verde.
Dopo il successo della prima edizione, che nel 2025 ha registrato oltre 900 presenze e attirato l’attenzione nazionale, il Giardino di Pojega rinnova l’appuntamento con le Giornate del Giardino Terapeutico, in programma il 23 e 24 maggio 2026. Un progetto che trasforma il giardino storico in uno. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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Sabato 23 e domenica 24 maggio tornano le Giornate del Giardino Terapeutico nella splendida cornice del Giardino di Pojega-Villa Rizzardi a Negrar di Valpolicella. Il tema di quest’anno è l’afasia e IRCCS Ospedale Sacro Cuore / don Calabria di Negrar, i facebook