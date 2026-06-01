il Giardino Torre di Capodimonte partecipa ad Appuntamento in Giardino | visite guidate per imparare a leggere il paesaggio storico
Sabato 6 giugno, il Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte a Napoli sarà aperto al pubblico per l’iniziativa “Appuntamento in Giardino”. La manifestazione, promossa dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia in collaborazione con Ales Spa, prevede visite guidate dedicate a far conoscere il paesaggio storico del giardino. L’evento si inserisce nella rassegna promossa in collaborazione con Rendez-vous aux jardins e con il patrocinio di enti locali.
Sabato 6 giugno il Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte a Napoli partecipa ad “Appuntamento in Giardino” la manifestazione nata in accordo con Rendez-vous aux jardins e promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia in collaborazione con Ales Spa e con il patrocinio del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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