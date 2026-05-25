Il Monte Pisano vive nelle Mura - Presentazione del libro con Silvia Sorbi e tour per scoprire le rocce del Parlascio

Sabato 30 maggio alle 17 si terrà la presentazione del libro 'I tesori del Monte Pisano III - Le rocce, i minerali e i fossili' presso il Bastione del Parlascio, lungo le Mura di Pisa. L'evento sarà accompagnato da un tour dedicato alle rocce del Parlascio, con la partecipazione delle autrici Silvia Sorbi e Patrizia Scaglia.

Il Monte Pisano, le Mura e il Museo: il libro 'I tesori del Monte Pisano III - Le rocce, i minerali e i fossili', delle autrici Silvia Sorbi e Patrizia Scaglia, sarà presentato sabato 30 maggio alle 17 presso il Bastione del Parlascio, punto di accesso al camminamento in quota sulle Mura di Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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