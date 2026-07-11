Il film di Wim Wenders, “Lice nelle città”, torna nelle sale in versione restaurata in 4K. È il primo appuntamento di una rassegna dedicata al regista tedesco. La pellicola, che affronta temi di bilancio generazionale e on the road, vede nel cast attori come Rüdiger Vogler, Yella Rottländler, Lisa Kreuzer ed Edda Köchl. La proiezione segna il debutto della rassegna, che si concentrerà sul lavoro del regista.

A LICE NELLE CITTÀ Genere: bilancio generazionale on the road Regia: Wim Wenders. Con Rüdiger Vogler, Yella Rottländler, Lisa Kreuzer, Edda Köchl, Didi Petrikat, Ernst Böhm, Lois Moran Wim Wenders e la filosofia di “Perfect Days”: «La routine ti può liberare» X Leggi anche › “Cos’è l’amore?”: la recensione di Paolo Mereghetti del film con Laure Calamy Il ritorno sugli schermi di Alice nelle città per chi non lo ricordasse, il capolavoro che nel 1974 rivelò il genio di Wim Wenders – è solo il primo appuntamento che il distributore CG mette a disposizione per tornare a confrontarsi con un cinema che, tra molti alti e qualche basso, ha sempre voluto misurarsi col rapporto che le immagini hanno con la realtà e con la possibilità di conservare l’incondizionata purezza della conoscenza sulle cose. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il film torna in sala restaurato in 4 k. È il primo appuntamento della rassegna dedicata al regista tedesco

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The Man in the Last Row Never Missed My Concert—Until I Learned He Was Here to Destroy My Theater!!

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