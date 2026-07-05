La rassegna | i film di Al Pacino tornano in sala

Da domani al 3 agosto, piazza Cesare Battisti ad Arezzo ospita una rassegna dedicata ai film di Al Pacino, con cinque pellicole proiettate sotto le stelle. La manifestazione si svolge ogni sera e trasforma l’area in una sala cinematografica all’aperto. L’evento si inserisce in una programmazione estiva di cinema all’aperto, coinvolgendo il pubblico locale con una selezione di film che ripercorrono la carriera dell’attore. La rassegna si conclude il 3 agosto.

Arezzo, 5 luglio 2026 - In tutto cinque capolavori in pellicola per raccontare uno dei più grandi attori della storia del cinema. Da domani al 3 agosto piazza Cesare Battisti si trasforma ancora una volta in una sala cinematografica sotto le stelle. Torna anche nell’estate 2026 “L a nostra memoria inquieta”, la rassegna cinematografica che da dodici anni mantiene viva a San Giovanni Valdarno la magia del cinema in pellicola. Un appuntamento ormai atteso e riconosciuto dagli appassionati, capace di coniugare la valorizzazione della memoria cinematografica con il piacere della visione collettiva all’aperto. La dodicesima edizione sarà dedicata ad Al Pacino, interprete tra i più influenti e carismatici della storia del cinema mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Revolution film complet (1985) VOST FR (Al Pacino, Donald Sutherland)

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