È bastato un post per trasformare una semplice passione creativa in un caso mediatico: José Sebastiani, il diciassettenne figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, si è ritrovato suo malgrado al centro di un vortice di gossip dopo aver annunciato sui social l'uscita del brano Vengo dal Sud. La notizia, che doveva essere solo un traguardo artistico, ha innescato una reazione a catena inaspettata: un commento ironico apparso su X ha infatti ipotizzato una sua partecipazione alla prossima edizione di Sanremo Giovani sotto la direzione artistica di Stefano De Martino. In poche ore, quella che era nata come una battuta scherzosa è diventata virale, alimentando supposizioni infondate su un suo possibile ingresso nel mondo dello spettacolo dalla porta principale dell'Ariston. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il figlio di Amadeus, Josè Sebastiani, al Festival di Sanremo 2027? La replica: "Fake news"

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AMADEUS in videochiamata col FIGLIO al concerto di GEOLIER

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Temi più discussi: Jose Sebastiani lancia un brano ma resta un portiere, nessuna carriera nella musica per il figlio di Amadeus; Il figlio di Amadeus farà un bellissimo Sanremo: da dove nasce il commento virale; Sanremo Giovani e Stefano De Martino ti aspettano: Josè Sebastiani, figlio di Amadeus, si fa strada nella musica con il nuovo brano, ma il padre gela i sogni dei fan; José Sebastiani lancia il suo nuovo singolo: Farà Sanremo Giovani con De Martino, interviene papà Amadeus (che non ci sta).

Il figlio di Amadeus a Sanremo 2027, il conduttore sbotta e José mette a tacere la polemica ift.tt/3nQ2ivT José Sebastiani smentisce il debutto a Sanremo 2027: Amadeus parla di fake news e il figlio spiega il suo vero ruolo nella musica x.com

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Jose Sebastiani lancia un brano ma resta un portiere, nessuna carriera nella musica per il figlio di AmadeusJosé Sebastiani ha annunciato che il 17 luglio uscirà il brano Vengo dal Sud in collaborazione con EMF e Prod. $even. In realtà, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo coltiva da tempo la passione ... fanpage.it