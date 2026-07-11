Un errore nel dosaggio ha causato un peggioramento nel settore dell’istruzione, portando a un aumento dell’immigrazione e della fuga dei cervelli. La modifica nella composizione delle classi sociali ha contribuito a questa situazione. Un commentatore ha sottolineato che, per secoli, la natura ha mantenuto un equilibrio tra prede e predatori, paragonando questa stabilità a un sistema che ora si sta alterando.

L’istruzione, alterando la composizione delle classi sociali, condanna lo Stato a subire l’immigrazione e la fuga dei cervelli di Franco Luceri – La natura ha fatto per centinaia di millenni un lavoro da Dio conservando il giusto rapporto numerico tra prede e predatori. Poi la crescita dei predatori nella razza umana, istigata da cultura, politica e finanza, a colpi di lauree e Master “ha rubato braccia alla Terra”, (milioni dì addetti sottratti ai lavori manuali) generando uno squilibrio numerico ed economico ormai insanabile fra pensatori e lavoratori. E a livello mondiale, l’impoverimento di contadini, pastori, pescatori, boscaioli e artigiani, ha generato un collasso dei sistemi economici in tutti i duecento stati del mondo, prime potenze mondiali comprese: America, Cina, Russia e Giappone. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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