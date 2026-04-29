Pixel 11 | rischio regresso grafico per il nuovo chip Tensor G6
Nuovi dettagli sul Pixel 11 suggeriscono un possibile calo delle prestazioni grafiche rispetto al modello precedente. Secondo alcune indiscrezioni, il chip Tensor G6 utilizza una GPU della serie PowerVR di Imagination Technologies, nota per l'architettura del 2021. Questa scelta potrebbe influenzare le capacità grafiche, portando a un possibile arretramento rispetto al Tensor G5, che aveva una configurazione diversa.
? Cosa sapere Leak indicano GPU Imagination Technologies PowerVR serie C per il chip Tensor G6.. L'architettura del 2021 potrebbe causare un regresso prestazionale rispetto al Tensor G5.. Il processore Tensor G6 destinato ai futuri Pixel 11 potrebbe presentare un grave collo di bottiglia grafico, secondo le indiscrezioni diffuse da Mystic Leaks nelle ultime ore. Mentre la potenza di calcolo della CPU sembra destinata a salire, l’architettura visiva del chip solleva dubbi sulla capacità di gestire carichi moderni senza compromessi. Un passo indietro tecnologico per la grafica dei Pixel. L’analisi tecnica che emerge dai dettagli trapelati punta verso una scelta insolita per un dispositivo di prossima generazione: l’integrazione di una GPU Imagination Technologies PowerVR C-Series CXTP-48-1536.🔗 Leggi su Ameve.eu
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