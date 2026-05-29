Colleferro all' ospedale Parodi Delfino il dosaggio dei farmaci per i trapiantati di rene

Da frosinonetoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’ospedale di Colleferro è stato avviato un nuovo servizio per i pazienti trapiantati di rene. Il laboratorio analisi della struttura esegue ora il dosaggio ematico dei farmaci immunosoppressori, eliminando la necessità di inviare i campioni a laboratori esterni. La procedura permette di ricevere i risultati direttamente sul posto, migliorando i tempi di analisi e il monitoraggio dei farmaci.

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L'ospedale Leopoldo Parodi Delfino di Colleferro ha attivato un nuovo servizio diagnostico per i pazienti trapiantati di rene: il dosaggio ematico dei farmaci immunosoppressori, eseguito direttamente presso il Laboratorio analisi della struttura. Il servizio, reso possibile dalla collaborazione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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