Il design dei social dà dipendenza L’Unione europea pronta alla mega multa

L’Unione europea sta valutando una multa significativa contro le piattaforme social, accusate di aver progettato le loro architetture per creare dipendenza. Oltre a questioni di contenuti dannosi, privacy e pubblicità invasiva, si contestano le modalità di progettazione di Facebook e Instagram, che mirano a trattenere gli utenti e a incoraggiare un uso continuo. La decisione si basa su normative che regolano la tutela dei consumatori e la prevenzione di comportamenti problematici legati all’uso delle piattaforme digitali.

Non è più soltanto una questione di contenuti dannosi, privacy o pubblicità invasiva. Nel mirino dell’Unione europea finisce l’architettura stessa di Facebook e Instagram: il modo in cui le piattaforme sono progettate per trattenere l’utente e trasformare ogni gesto in un impulso a continuare. Secondo le conclusioni preliminari dell’indagine avviata nel maggio 2024, Meta avrebbe violato il Digital services act perché non avrebbe valutato e contrastato adeguatamente i rischi di dipendenza legati al design dei suoi servizi.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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