Il ddl stupri in stallo Legge ferma al Senato Valente Pd | è urgente

Il disegno di legge sulla violenza sessuale è fermo al Senato, dove si trova in fase di stallo. Nonostante l’approvazione alla Camera, avvenuta alla fine del 2025 con un ampio accordo bipartisan, l’iter non procede nella seconda Commissione Giustizia. La proposta nasce da un’iniziativa di una deputata del Pd. La legge non ha ancora superato le fasi successive del procedimento legislativo.

Il cammino della riforma sulla violenza sessuale si trova in una fase di profondo stallo a Palazzo Madama. Nonostante il testo base, nato da un’iniziativa della deputata Laura Boldrini (Pd), fosse stato approvato alla Camera alla fine del 2025 con un raro accordo bipartisan, l’iter è in stallo all’interno della 2ª Commissione Giustizia del Senato. Il provvedimento è attualmente fermo dopo che la relatrice e presidente di Commissione, Giulia Bongiorno (Lega, nella foto), ha promosso una riscrittura che sostituisce il "modello del consenso" (punire chi agisce senza un sì libero e attuale) con il "modello del dissenso" basato sulla nozione di atti compiuti "contro la volontà". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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