La proposta di legge sul fine vita è stata bloccata. Il Senato ha accolto la richiesta di sospensione avanzata dalla maggioranza con 88 voti favorevoli e 59 contrari. Ora il testo torna nelle commissioni riunite di Giustizia e Sanità del Senato, dove è in esame il testo di maggioranza sullo stesso argomento. Per il PD, che ha firmato la proposta, si tratta di una presa in giro. “Il rinvio oggi significa affossare la legge”, commenta Alfredo Bazoli. Proposta sul fine vita rimandata Il ddl sul fine vita torna alle commissioni Affari Sociali e Giustizia del Senato, dopo che l’Aula, con 88 voti favorevoli, ha accolto la richiesta di sospensione della maggioranza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Stop in Senato alla legge sul fine vita, Pd attacca la maggioranza per la sospensione del ddl: "Indegno"

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