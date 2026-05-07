Il disegno di legge contro gli stupri senza consenso è ancora in discussione al Senato, dove si stanno valutando le proposte presentate. La senatrice Julia Unterberger ha avanzato una proposta che richiede ulteriori 15 giorni di tempo per essere analizzata. Nel frattempo, le posizioni delle diverse forze politiche restano distanti, e non si riesce a trovare una soluzione condivisa, lasciando il testo in attesa di sviluppi.

Altri 15 giorni per valutare la proposta presentata dalla senatrice Julia Unterberger sul ddl stupri, nel tentativo di superare l’impasse in cui il disegno di legge è caduto da mesi al Senato. È quanto emerso dal comitato ristretto della commissione Giustizia, che si è riunito mercoledì 6 maggio. La proposta di Unterberger è l’unica sul tavolo, dopo l’appello rivolto nei giorni scorsi dalla relatrice del provvedimento, la leghista Giulia Bongiorno, alle opposizioni perché ciascuno presentasse alternative al suo testo, fondato sulla volontà contraria di una persona a un atto sessuale ma che si è arenato per il ‘ no ‘ del centrosinistra che invece insiste sulla versione del ddl approvata alla Camera e fondata sul principio del consenso.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ddl stupri senza “consenso” in Senato. FdI: “Posizioni distanti”. Cucchi: “Sintesi impossibile”

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