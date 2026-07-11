Un nuovo studio evidenzia il costo economico della procreazione medicalmente assistita (Pma), sottolineando come l’Italia mostri ritardi nel settore. La Pma, spesso discussa in termini etici o sanitari, rappresenta anche una spesa significativa. La ricerca analizza gli investimenti fatti e i ritorni economici, evidenziando le differenze tra le varie regioni italiane. Finora, l’aspetto economico della Pma è stato meno trattato rispetto agli aspetti etici e sanitari.

Per anni la procreazione medicalmente assistita (Pma) è stata raccontata come una questione etica, sanitaria o individuale. Meno si è parlato del suo impatto economico. Eppure, l’ infertilità ha un costo che va ben oltre quello sostenuto dalle persone: pesa sul Servizio sanitario nazionale, alimenta la mobilità sanitaria e il turismo procreativo, si intreccia con il calo delle nascite e, in ultima analisi, con la sostenibilità economica del Paese. L’infertilità riguarda circa una persona su sei nel mondo. Secondo il registro nazionale della Pma dell’ Istituto superiore di sanità, nel 2023 sono state trattate in Italia 89.870 coppie e, grazie alla procreazione medicalmente assistita, sono nati 17. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il costo dell’infertilità tra investimenti, ritorni e il solito ritardo italiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Le città di pianura, il film italiano più bello dell’anno che abbiamo colpevolmente recuperato in ritardo

World Relays 2026: i convocati dell’Italia tra pilastri, ritorni e assenze di pesoQuesto fine settimana si svolgeranno le World Relays 2026 a Gaborone, primo importante evento su pista della stagione all’aperto per l’atletica...

Temi più discussi: PSA Italia: aggiornamento al 2 luglio 2026 - Notizie - 3tre3, la pagina del suino; Il surplus commerciale agroalimentare dell'UE si mantiene stabile nei primi 4 mesi 2026; Riduzione nitriti mortadella mediante irradiazione gamma: C. botulinum - Abstracts - 3tre3, la pagina del suino; L'UE intende rafforzare la posizione degli allevatori nella filiera alimentare.

Il costo dell’infertilità tra investimenti, ritorni e il solito ritardo italianoLa procreazione medicalmente assistita ha anche un impatto economico. Che si trasforma in beneficio fiscale per i Paesi più ... lettera43.it

Infertilità: entro il 2036 colpirà 80 milioni di donne, soprattutto dopo i 35 anniUn nuovo studio prevede che, entro dieci anni, i casi di infertilità tra le donne nel mondo sfioreranno 80 milioni. Sarebbero quasi 1,5 volte rispetto al 2023, soprattutto per la maternità sempre più ... msn.com