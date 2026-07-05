Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Non abbiamo recensito Le città di pianura quando è uscito in sala, a ottobre 2025, e nemmeno quando aveva battuto un record regionale di permanenza nelle sale, a novembre 2025. Né quando, a fine marzo 2026, è stato candidato a 16 David di Donatello, né a inizio maggio 2026, quando ne ha vinti 8. Per carità, si vive anche senza la recensione del film di Francesco Sossai pubblicata sul FattoQuotidiano.it. Invece, proprio quando la stagione cinematografica italiana, nonostante le formulette promozionali della sottosegretaria Borgonzoni, va a concludersi, Le città di pianura è stato recuperato. Con calma,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le città di pianura, il film italiano più bello dell’anno che abbiamo colpevolmente recuperato in ritardo

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LE CITTÀ DI PIANURA | Trailer Ufficiale | Ora in streaming su MUBI

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