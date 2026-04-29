World Relays 2026 | i convocati dell’Italia tra pilastri ritorni e assenze di peso

Questo fine settimana si svolgeranno le World Relays 2026 a Gaborone, primo importante evento su pista della stagione all’aperto per l’atletica italiana. La nazionale parteciperà con una selezione composta da pilastri storici, alcuni ritorni e alcune assenze di peso. La manifestazione si terrà tra sabato 2 e domenica 3 maggio, rappresentando un primo banco di prova per i rappresentanti italiani in questa stagione.

Questo weekend andrà in scena il primo grande appuntamento su pista della stagione all’aperto per l’atletica italiana, che proverà a ben figurare in occasione delle World Relays 2026 in programma a Gaborone tra sabato 2 e domenica 3 maggio. La capitale del Botswana si appresta ad ospitare l’evento mondiale dedicato alle staffette, fondamentale per la qualificazione ai Campionati Mondiali 2027. L’Italia si presenta in Africa con una delegazione di 30 atleti e schiererà nel complesso cinque staffette: 4×100 uomini e donne, 4×400 donne, 4×100 e 4×400 mista. Assente solamente la 4×400 maschile, che non è riuscita a staccare il pass per le World Relays ma potrà comunque puntare al pass per la rassegna iridata di Pechino 2027 (insieme a tutti i team che non centreranno l’obiettivo a Gaborone) tramite le top list della prossima stagione.🔗 Leggi su Oasport.it

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