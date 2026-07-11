Il Cimone e i segreti del clima Ripartono i Sentieri dell’Atmosfera

Il 15 luglio ripartono i ‘Mercoledì del Sentiero dell’Atmosfera’ sul monte Cimone. L’iniziativa prevede escursioni guidate lungo un percorso dedicato allo studio del clima e dell’atmosfera. Le uscite si svolgeranno ogni mercoledì e includeranno attività di osservazione e misurazione delle condizioni meteorologiche. Partecipanti e guide seguiranno un itinerario predisposto per approfondire aspetti scientifici legati all’ambiente montano. L’obiettivo è sensibilizzare sul cambiamento climatico attraverso esperienze pratiche sul campo.

Iniziano il 15 luglio ‘ ‘Mercoledì del Sentiero dell’Atmosfera’, per salire sul monte Cimone con apposite guide lungo il percorso corredato da tabelle che illustrano agli escursionisti i principali temi -ora di grand attualità- legati all’atmosfera, al cambiamento climatico, alla biodiversità e alle peculiarità ambientali dell’Appennino tosco-emiliano. L’Ente Parchi Emilia Centrale già da mese aveva provveduto (dopo la stagione invernale) al riposizionamento delle tabelle informative distribuite lungo il percorso didattico-ambientale che percorre le pendici nord-ovest del Monte Cimone. Il sentiero si configura come un vero e proprio percorso di educazione ambientale in alta quota, affiancato da realtà scientifiche di rilievo internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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