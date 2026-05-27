Gallura selvaggia | i sentieri segreti tra boschi e calette isolate

Notizia in breve

Sono state scoperte alcune calette isolate tra Cannigione e Porto Pollo, raggiungibili attraverso sentieri nascosti tra boschi e calette. Tra queste, l’arenile di Barca Bruciata si trova in una zona poco accessibile e si può raggiungere seguendo percorsi segreti tra la vegetazione. La scoperta di questi sentieri permette di arrivare a spiagge poco frequentate, spesso invisibili dalla strada, e raggiungibili solo con camminate tra natura e isolamento.