Il Chelsea cerca di ingaggiare l’onesto Ahanor

Il Chelsea sta valutando l'acquisizione di un calciatore chiamato Ahanor. La notizia proviene da un sito inglese e viene riportata senza commenti o analisi aggiuntive. L'articolo è stato pubblicato recentemente e include un collegamento alla versione originale in lingua inglese. Non sono stati forniti dettagli sul contratto, sulla durata o sulle condizioni dell'eventuale trasferimento. La fonte è esclusivamente un sito di notizie sportive inglese.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Chelsea è interessato a ingaggiare il difensore dell’Atalanta Honest Ahanor durante la finestra di mercato estiva. Dovranno affrontare la concorrenza del Brighton per il talentuoso difensore centrale. Secondo quanto riportato da TMW, anche il Brighton sarebbe interessato a ingaggiare il difensore centrale, e resta da vedere se la società italiana sarà disposta a sancire la sua partenza. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Il Chelsea è entusiasta dell’onesto Ahanor. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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#Inter per #Chalobah non vuole andare oltre i 30 milioni, bonus inclusi. Richiesta del #Chelsea, ad oggi, ferma sui 35 mln. Si cerca anche un innesto che possa essere subito a disposizione per il ritiro. Vedremo se sarà ritorno di fiamma per Solet o nomi come x.com

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