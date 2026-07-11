Il Chelsea cerca di ingaggiare l’onesto Ahanor

Da justcalcio.com 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Chelsea sta valutando l'acquisizione di un calciatore chiamato Ahanor. La notizia proviene da un sito inglese e viene riportata senza commenti o analisi aggiuntive. L'articolo è stato pubblicato recentemente e include un collegamento alla versione originale in lingua inglese. Non sono stati forniti dettagli sul contratto, sulla durata o sulle condizioni dell'eventuale trasferimento. La fonte è esclusivamente un sito di notizie sportive inglese.

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Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Chelsea è interessato a ingaggiare il difensore dell’Atalanta Honest Ahanor durante la finestra di mercato estiva. Dovranno affrontare la concorrenza del Brighton per il talentuoso difensore centrale. Secondo quanto riportato da TMW, anche il Brighton sarebbe interessato a ingaggiare il difensore centrale, e resta da vedere se la società italiana sarà disposta a sancire la sua partenza. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Il Chelsea è entusiasta dell’onesto Ahanor. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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