Il Chelsea vuole ingaggiare Konstantinos Karetsas

Il Chelsea ha manifestato interesse per l'acquisto di Konstantinos Karetsas. La notizia è stata riportata recentemente da un sito inglese, che ha condiviso le informazioni senza commenti aggiuntivi. La trattativa sembra essere ancora in fase preliminare e non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle modalità o sui tempi dell'eventuale ingaggio. La vicenda è seguita da vicino dagli appassionati di calcio, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Chelsea è interessato a ingaggiare il trequartista greco Konstantinos Karetsas a fine stagione. Il 18enne giocatore ha fatto abbastanza bene in questa stagione e Karetsas potrebbe rivelarsi un acquisto molto utile. I Blues avranno bisogno di più qualità nel reparto offensivo, e il talentuoso centrocampista potrebbe rivelarsi un ottimo investimento a lungo termine per loro. Vuoi più copertura CaughtOffside? Aggiungici come a fonte preferita su Google all’elenco dei preferiti per notizie di cui ti puoi fidare Konstantinos Karetsas potrebbe essere una risorsa.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Liverpool e Arsenal vogliono ingaggiare Konstantinos TzolakisSecondo quanto riferito, Liverpool e Arsenal sarebbero interessati a ingaggiare il portiere della nazionale greca Konstantinos Tzolakis. Il Manchester United vuole ingaggiare Myles Lewis-SkellyAbbiamo tradotto per voi questo articolo: Gabriel dell’Arsenal e Harry Maguire del Manchester United interagiscono a tempo pieno dopo la partita...