Il Liverpool cerca di ingaggiare Mamadou Sangare

Il Liverpool sta valutando l'acquisto di Mamadou Sangare, un centrocampista che potrebbe rafforzare la fase difensiva della squadra. Secondo fonti inglesi, il club ha individuato nel giocatore un profilo adatto alle proprie esigenze, cercando di aumentare la presenza fisica a centrocampo. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono ancora dettagli ufficiali o accordi definitivi.

Sito inglese: Il Liverpool sta cercando di aggiungere più fisicità e copertura difensiva al centro del parco e ha identificato Mamadou Sangare come obiettivo. Hanno esplorato a lungo la stella del Lens e potrebbero cercare di fare una mossa in estate, secondo TEAMtalk. Sangare aggiungerà fisicità e acciaio difensivo al centro del parco, e il suo arrivo consentirebbe a Ryan Gravenberch di operare con più libertà. L’Internazionale olandese ha dovuto operare nel ruolo di centrocampista difensivo, ma prospera con più libertà come centrocampista centrale. Sangare ha ottenuto il possesso palla più volte (194) di qualsiasi altro giocatore della Ligue 1 in questa stagione.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il Liverpool cerca di ingaggiare Mamadou Sangare BUSET, Man United Beli BOCIL Ini £35 jutaFelix Nmecha Gabung Man CityFinalisima Gagal Digelar Notizie correlate Owen esorta il Liverpool a ingaggiare il “brillante” sostituto di Salah2026-05-06 14:19:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Michael Owen ritiene che il... Il Liverpool ha esortato a ingaggiare Mateus Fernandes dal West HamAbbiamo tradotto per voi questo articolo: Arne Slot, allenatore del Liverpool, applaude al 20° minuto per commemorare Diogo Jota.