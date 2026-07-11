Il centrocampista sudafricano Adams è morto all’età di 25 anni dopo il ritorno ai Mondiali

Il centrocampista sudafricano Jayden Adams è deceduto all’età di 25 anni, meno di due settimane dopo il termine della stagione della Coppa del Mondo del suo paese. La notizia è stata confermata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle cause del decesso. Adams aveva recentemente partecipato ai Mondiali, tornando in patria poco prima di perdere la vita. La sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio nel mondo del calcio.

2026-07-11 15:30:00 Breaking news: Il centrocampista sudafricano Jayden Adams è morto all’età di 25 anni, poco meno di due settimane dopo la fine della stagione della Coppa del Mondo del suo paese. Adams, che ha giocato per i Mamelodi Sundowns, ha giocato tutte e tre le partite del girone del Sud Africa ai Mondiali, iniziando due, mentre passavano alla fase a eliminazione diretta per la prima volta. Non è stato coinvolto poiché il Sud Africa è stato battuto dal Canada ai sedicesimi. Una dichiarazione della South African Football Players Union (SAFPU) recita: “La SAFPU è devastata dalla prematura scomparsa del centrocampista dei Mamelodi Sundowns e dei Bafana Bafana, Jayden Adams. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Jayden Adams, morto a 25 anni il centrocampista del Sudafrica. Aveva appena giocato i Mondiali

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