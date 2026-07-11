il caso report

In Spagna, diverse regioni sono state dichiarate in “pericolo eccezionale” a causa di alte temperature, con un bollino rosso. A Barcellona, alcuni lavoratori all’aperto indossano braccialetti termici. In Turchia, il governo di Ankara ha annunciato che l’ex presidente degli Stati Uniti ha ottenuto tutto ciò che desiderava.

spiegato facile – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #report #ranucci #satira #vignetta #natangelo #lavitola Braccialetti termici a Barcellona per chi lavora all’aperto, bollino rosso per “pericolo eccezionale” in molte regioni della Spagna Ad Ankara Trump ottiene tutto. Ma è la Russia l’unica ancora di salvezza dell’Europa La Francia batte il Marocco e vince la “fraternité”: dopo gli allarmi sicurezza la serata finisce senza incidenti dopo la gara Trump si intesta la ricostruzione del Venezuela: “Genererà molto denaro”. Ma la gente di Caracas gli è sempre meno grata La Rai sospende le repliche estive di Report. Ranucci: “Sconcertato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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El caso Balogun llega al Parlamento Europeo

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