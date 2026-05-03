Report stasera su Rai 3 | il caso Santanchè e le altre inchieste del 3 maggio

Stasera su Rai 3 va in onda Report, che approfondisce il caso legato a un politico e altre inchieste che coinvolgono diversi settori, dalla politica alla cultura e alla cronaca internazionale. Il programma presenta un resoconto di vicende legate a poteri e relazioni tra vari soggetti, con alcune novità e dettagli emersi di recente. La trasmissione si concentra su fatti e documenti, senza commenti o analisi personali.

Stasera Report porta al centro il caso Santanchè e una serie di inchieste tra politica, cultura e cronaca internazionale: un racconto di potere, intrecci societari e nuove rivelazioni. Stasera su Rai 3 torna Report con una puntata condotta da Sigfrido Ranucci ricca di inchieste che spaziano dalla politica alla cronaca internazionale. Al centro dell'apertura il caso Santanchè e le vicende legate a Visibilia, tra indagini, passaggi societari e nuovi sviluppi giudiziari. Il programma approfondisce poi temi di attualità e cultura con il caso Venezi alla Fenice e il mancato finanziamento al documentario su Giulio Regeni. Santanchè e il caso Visibilia sotto la lente L'inchiesta È tutto un cinema di Giorgio Mottola, con la collaborazione di Greta Orsi, riaccende i riflettori sulla vicenda di Daniela Santanchè.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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