Livorno la Lega attacca Salvetti | sfiducia dopo il caso Report

A Livorno, la Lega ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, in seguito alle sue dichiarazioni rivolte al Prefetto. La mossa arriva dopo un episodio che ha attirato l’attenzione pubblica e politico. La proposta di sfiducia è stata annunciata ufficialmente e sarà discussa nelle prossime settimane. La situazione si inserisce in un clima di tensione tra le forze politiche locali.

? Cosa sapere La Lega Livorno presenta mozione di sfiducia contro il sindaco Luca Salvetti.. Il provvedimento segue le dichiarazioni del primo cittadino verso il Prefetto Dionisi.. La Lega Livorno ha annunciato l’intenzione di presentare una mozione di sfiducia contro il sindaco Luca Salvetti al prossimo consiglio comunale, in seguito alle dichiarazioni del primo cittadino nei confronti del Prefetto Giancarlo Dionisi emerse durante la trasmissione Report di Rai 3 lo scorso 26 aprile. Il clima a Livorno si è infiammato dopo che le parole del sindaco, catturate in un fuori onda durante un servizio dedicato all’inquinamento nel porto, sono finite sotto la lente d’ingrandimento nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Livorno, la Lega attacca Salvetti: sfiducia dopo il caso Report Notizie correlate Leggi anche: Il caso delle chat sulla "lobby gay", Ranucci: "Giletti mi attacca perché Report fa ascolti, mai stata così la tv pubblica" Caprilli, l'ippodromo riparte col 'modello Livorno'. Il sindaco Salvetti: "Pista e illuminazione, i primi passi da fare"Avanti con la gestione diretta del Comune e il supporto specialistico di Alfea dopo l'ok del ministero. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Livorno, scontro istituzionale. Ghiozzi (Lega): Salvetti bullo, chieda scusa al Prefetto o si dimetta; Ponte sul Sinello chiuso, la Lega attacca: Cittadini abbandonati nel silenzio della Provincia; Cassino, la Lega attacca sul degrado urbano: 'Il biglietto da visita della città all'uscita del casello è una vergogna'; La Lega lega difende il Prefetto e chiederà la sfiducia a Salvetti. La Lega lega difende il Prefetto e chiederà la sfiducia a SalvettiCarlo Ghiozzi Segretario Provinciale Lega Livorno Capogruppo Lega Comune di Livorno e Michele Gasparri, Segretario di Sezione Lega Livorno intervengono sulle frasi riguardanti il Prefetto di Livorno ... livornopress.it Toscana News-24. . - Il servizio di REPORT sui fumi navali del PORTO di LIVORNO - L'intervista al Prefetto GIANCARLO DIONISI e al sindaco LUCA SALVETTI con un "curioso" fuorionda - facebook.com facebook Il Cacciatorpediniere Lanciamissili #CaioDuilio, in porto a Livorno, ha dato il via alla @SettimanaVelica . In occasione della sosta, l’unità ha ospitato la cosiddetta “brigata allievi”, composta dagli studenti del primo, secondo e terzo anno, e Allievi Ufficiali in Fer x.com