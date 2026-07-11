L’inchiesta sulla presunta bomba contro Sigfrido Ranucci coinvolge un uomo ritenuto suo amico, accusato di aver architettato l’attacco. La vicenda, descritta come un feuilleton, continua a riservare dettagli sempre più sconcertanti, alimentando le richieste di chiarimenti. I pubblici ministeri hanno indicato il coinvolgimento diretto di questa persona, ma ancora non sono stati forniti tutti i dettagli sulle modalità e le motivazioni dell’ipotetico piano. La vicenda rimane al centro dell’attenzione giudiziaria.

Come un feuilleton, la vicenda dell’inchiesta sulla bomba contro Sigfrido Ranucci che, secondo i pm, sarebbe stata ordita dal suo «caro amico» Valter Lavitola, offre ogni giorni nuovi colpi di scena. Ma non si tratta di un romanzo d’appendice e gli elementi che emergono ben si sposano con la definizione di «sconcertanti» e «inquietanti» che in molti ne danno. Le implicazioni del caso Lavitola-Ranucci. Il fatto è che di mezzo ci sono il conduttore di un programma di punta del giornalismo d’inchiesta della Rai; i rapporti di quel programma che tanto impatta sul dibattito pubblico con le fonti in cui – per mutuare parole di Ranucci – non si... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il caso Lavitola-Ranucci oltre il grottesco: i «dettagli sempre più sconcertanti» che chiedono chiarezza

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