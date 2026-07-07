altro che mafia sembra una commedia ruggieri smonta il caso ranucci lavitola

Un commento ironico ha smontato il caso Ranucci-Lavitola, definendolo “altro che mafia, sembra una commedia”. La vicenda riguarda l’attentato del secolo, che ha coinvolto il giornalista Sigfrido Ranucci e alcuni personaggi legati a una trama oscura. Un rappresentante ha criticato la narrazione, sottolineando come la vicenda sia stata oggetto di un martirio mediatico e di una grande confusione. La discussione si concentra sulla percezione pubblica e sulla gestione delle accuse.

C’era una volta l’attentato del secolo. Il grande mistero italiano, la trama oscura, il martirio mediatico di Sigfrido Ranucci. Poi arriva Andrea Ruggieri e buca il pallone con una battuta che vale più di mille editoriali: “Svolta clamorosa nelle indagini sull’attentato del secolo ai danni di Ranucci: i grandi mandanti dell’attentato al principe del giornalismo di inchiesta – che massacra persone perbene e quando si sbaglia manco chiede scusa – chi sarebbero? Bin Laden, Riina, Provenzano? No: Lavitola, che ridere”. Da tragedia civile la storia rischia di scivolare dritta nella commedia all’italiana secondo Ruggieri: “Questo ha fatto un anno... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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