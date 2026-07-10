Un ordigno esploso vicino alla casa del conduttore di Rai Report, Sigfrido Ranucci, ha causato danni materiali senza feriti. Le indagini si concentrano su vari possibili moventi, tra cui collegamenti con un ex impresario, questioni politiche, lavori navali, lettere anonime e sospetti depistaggi. Al momento non ci sono conferme ufficiali sui responsabili o sui motivi dell’attentato. Le forze dell’ordine stanno analizzando le prove raccolte sul luogo.

Con il passare delle ore si tinge sempre più di giallo il caso dell’attentato dinamitardo contro il conduttore della trasmissione Rai Report Sigfrido Ranucci. Per lo scoppio della bomba la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia sono state già arrestate quattro persone, considerati gli esecutori provenienti dalla Campania, e risulta indagato come mandante il giornalista ed imprenditore Valter Lavitola. (ANSA FOTO) – Notizie.com La Procura della Repubblica di Roma è ora alla ricerca del movente. Perché Lavitola avrebbe attentato alla vita di Ranucci? I due si considerano, per ammissione dell’uno e dell’altro, amici. L’imprenditore ha rigettato... 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Bomba a Ranucci, il movente è sempre più un giallo: Lavitola, politica, cantieri navali, lettere anonime e presunti depistaggi

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