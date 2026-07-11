Il carico fantasma nella notte | 231 chili di marijuana scoperti al porto di Civitavecchia

Nella notte, al porto di Civitavecchia, è stato scoperto un carico di 231 chili di marijuana nascosto tra rotoli di tessuto e materiale isolante su un camion sbarcato. La sostanza stupefacente è stata individuata durante un controllo di routine. Non sono stati effettuati arresti o denunce al momento. La merce è stata sequestrata dalle forze dell'ordine.

Civitavecchia, 11 luglio 2026 – Un camion sbarcato nel cuore della notte, un carico apparentemente regolare e 231 chili di marijuana nascosti tra rotoli di tessuto e materiale isolante. È quanto scoperto al porto di Civitavecchia durante un controllo congiunto dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza. L’operazione si è conclusa con il sequestro di oltre due quintali di droga e con l’arresto di un autotrasportatore di nazionalità turca, ora detenuto nel carcere di Civitavecchia a disposizione della Procura. Il camion arrivato dalla Spagna nel cuore della notte. Il mezzo era appena sbarcato da una motonave proveniente dalla Spagna. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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