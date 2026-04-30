Stoffe prodotti chimici e 79 chili di marijuana | arrestato autotrasportatore al porto di Civitavecchia

Un autotrasportatore è stato fermato al porto di Civitavecchia con un carico di stupefacenti a bordo del suo camion. Durante i controlli, le forze dell'ordine hanno trovato nel veicolo sostanze chimiche, tessuti e circa 79 chili di marijuana. L'uomo è stato arrestato e portato in questura, mentre le autorità stanno approfondendo le indagini sul traffico.

Un carico stupefacente sul tir sbarcato al porto. Siamo a Civitavecchia, dove un autotrasportatore è stato arrestato. Nell'autotreno imbarcato a Barcellona 79 chili di marijuana. In manette l'autotrasportatore, un cittadino bulgaro.Scanner radiogenoL’operazione ha interessato un autoarticolato.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Civitavecchia, sequestrati 79 chili di marijuana al porto: arrestato autotrasportatoreCivitavecchia, 30 aprile 2026 – Il personale dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Lazio 3 e i finanzieri del Comando Provinciale... Civitavecchia. Al porto la GdF sequestra oltre 8 Kg di cocaina e 93 kg di marijuana con l’ausilio dello scanner dell’agenzia delle dogane. Arrestato l’autotrasportatoreL’operazione è stata avviata dai militari del Gruppo Civitavecchia che, durante il monitoraggio dei flussi commerciali, hanno fermato un... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Carico di droga sequestrato al porto di Civitavecchia, Frida in azione: nascosta tra stoffe e prodotti; Droga, altro sequestro record nel porto di Civitavecchia. Maxi sequestro di droga: 79 kg di marijuana nascosti in un tir, arrestato autotrasportatoreOperazione congiunta di Dogane e Guardia di Finanza: decisivi scanner e unità cinofila per individuare il carico occultato tra la merce. Valore stimato di circa 400mila euro sul mercato illecito ... civonline.it Carico di droga sequestrato al porto di Civitavecchia, Frida in azione: nascosta tra stoffe e prodottiMaxi sequestro di droga nello scalo marittimo di Civitavecchia, dove sono stati intercettati 79 chilogrammi di marijuana nascosti all’interno di un autoarticolato. L’operazione è stata condotta dal pe ... msn.com Programma laboratorio Tra fili, stoffe e ricami negli albi illustrati. Ispirato a Il guardaroba favoloso di Marcella Terrusi. Domenica 10 maggio, ore 9.30 Durata: circa 2 ore e 30 minuti - In presenza. Con pausa caffè 1. Accoglienza e apertura Entreremo nel tema - facebook.com facebook