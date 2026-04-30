Civitavecchia sequestrati 79 chili di marijuana al porto | arrestato autotrasportatore

A Civitavecchia, nel porto, sono stati sequestrati 79 chili di marijuana durante un controllo dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Un autotrasportatore è stato arrestato sul posto. L’operazione si è svolta questa mattina e ha portato al sequestro della droga e all’arresto dell’uomo coinvolto. La sostanza stupefacente era nascosta a bordo di un veicolo in partenza dal porto.

Civitavecchia, 30 aprile 2026 – Il personale dell’ Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Lazio 3 e i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti transfrontalieri, hanno sottoposto a sequestro 79 chilogrammi di marijuana presso lo scalo portuale di Civitavecchia, traendo in arresto un autotrasportatore di nazionalità bulgara. L’operazione ha interessato un autoarticolato appena sbarcato da una motonave proveniente da Barcellona. Il mezzo, selezionato a seguito di una preventiva analisi dei rischi, è stato sottoposto a controllo radiogeno mediante lo scanner di ultima generazione in dotazione all’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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