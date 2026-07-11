Il calcio sudafricano piange la morte di Jayden Adams, trovato senza vita a 25 anni. Il centrocampista del Mamelodi Sundowns e della nazionale si è suicidato sabato mattina, pochi giorni dopo aver partecipato ai Mondiali negli Stati Uniti. La notizia ha colpito il mondo del calcio, che si era appena riunito per celebrare la sua presenza nel torneo mondiale. Adams era considerato una promessa del calcio sudafricano.

Il calcio sudafricano piange Jayden Adams, morto a soli 25 anni. Il centrocampista del Mamelodi Sundowns e della nazionale Bafana Bafana è scomparso sabato mattina, poco dopo il rientro dalla spedizione mondiale negli Stati Uniti. La notizia, riportata dalle principali testate sudafricane come News24, ha lasciato sotto shock club, compagni e tifosi. Secondo i media locali soffriva di depressione, una malattia che lo avrebbe portato a compiere l’estremo gesto. Chi era Jayden Adams, dai Bafana Bafana al Mondiale. Cresciuto nello Stellenbosch, con cui si era messo in luce nel campionato sudafricano, Adams si era poi trasferito al Mamelodi Sundowns, il club più titolato del Paese, diventando anche un punto fermo della nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il calcio sudafricano sotto shock: Jayden Adams si sarebbe tolto la vita, aveva appena giocato il Mondiale

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