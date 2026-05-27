L'Atalanta ha fissato a 45 milioni di euro la richiesta per Ederson, obiettivo di mercato del Manchester United. La squadra inglese sta valutando l’offerta, mentre si cerca un sostituto per Casemiro, che potrebbe lasciare i Red Devils. La partenza del centrocampista brasiliano potrebbe influire sul sistema di gioco di Gasperini, che dovrà adattare la formazione senza il suo punto di riferimento. La trattativa tra i due club è in corso.

? Domande chiave Chi sostituirà Casemiro nel centrocampo dei Red Devils?. Come influirà l'addio del brasiliano sullo schema tattico di Gasperini?. Quanto incideranno i bonus finali sulla cifra di 45 milioni?. Quale giocatore dell'Atalanta coprirà il vuoto lasciato da Ederson?.? In Breve Cifra stimata in 45 milioni di euro più bonus ancora da definire.. Contratto con l'Atalanta in scadenza al 30 giugno 2027.. Investimento iniziale della Dea dalla Salernitana superiore a 20 milioni nel 2022.. Ederson ha collezionato 180 presenze e 16 gol con la maglia nerazzurra.. Il Manchester United è prossimo a chiudere l’operazione per portare Ederson in Inghilterra, dopo che il club inglese ha trovato un accordo di base sia con il centrocampista brasiliano che con l’Atalanta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Manchester United, affare Ederson: l’Atalanta punta ai 45 milioni

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Manchester United Make FIRST BID for Ederson | LIVE Transfer News Reaction

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La trattativa tra #Atalanta e #ManchesterUnited per #Ederson è in fase avanzata. Affare da €45M x.com

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