Cesar Azpilicueta ha espresso dubbi sulla prestazione di Lamine Yamal durante la partita contro il Belgio nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2026. La discussione riguarda le capacità del giocatore, con Azpilicueta che suggerisce che possa offrire di più rispetto a quanto mostrato in campo. La partita si è conclusa con la vittoria della Spagna. La critica si concentra sulle prestazioni individuali del giovane calciatore durante il match.

Notizia fresca giunta in redazione: La prestazione di Lamine Yamal contro il Belgio nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2026 è stata messa in dubbio dall’ex nazionale spagnolo Cesar Azpilicueta. Il fuoriclasse spagnolo ha portato a casa il premio di Migliore in Campo nella vittoria per 2-1 contro i belgi, nonostante non sia riuscito a contribuire con un goal alla partita. Azpilicueta ha espresso il suo verdetto sulla prestazione di Yamal come opinionista della BBC, mentre la Spagna si prepara alla semifinale contro la Francia. “Lamal ha ancora da dare” – Cesar Azpilicueta. Cesar Azpilicueta ha espresso il suo verdetto sulla prestazione di Yamal (Credito immagine: Getty Images) Yamal ha concluso la partita senza alcun coinvolgimento in rete, ma con una prestazione piuttosto forte nel dribbling e nella creazione di occasioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Penso che abbia di più da dare” La prestazione di Lamine Yamal messa in dubbio da Cesar Azpilicueta dopo che la Spagna ha superato il Belgio

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