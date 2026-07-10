Corinna Schumacher ha parlato pubblicamente per la prima volta dal documentario Netflix dedicato a Michael Schumacher, affermando che ogni giorno sente la mancanza del marito. Ha aggiunto che la sua assenza si fa sentire anche ai figli e al padre di Michael. Nonostante tutto, ha sottolineato che la presenza di Michael tra loro, anche se in modo non visibile, dà loro forza. La famiglia continua a mantenere un atteggiamento riservato sulla condizione dell’ex pilota.

Ora Corinna, come riferisce il Corriere della Sera, nel documentario Netflix Schumacher rompe il silenzio. Con parole che raccontano meglio di qualsiasi bollettino medico il presente del marito. «Michael mi manca ogni giorno. Ma non manca solo a me: manca ai nostri figli, alla nostra famiglia, a suo padre. A tutti. Eppure Michael è qui. È diverso, ma è qui. E questo ci dà forza». Corinna nel tempo non ha mai cercato spiegazioni o colpevoli per la tragedia avvenuta tredici anni fa: «È stata soltanto sfortuna. Tutta la sfortuna che una persona possa avere nella vita». Corinna e Michael si conobbero nei primi anni Novanta, quando lei era ancora fidanzata con il pilota Heinz-Harald Frentzen. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Corinna Schumacher: «Michael mi manca ogni giorno. Manca ai nostri figli, alla famiglia, a suo padre. Ma è ancora qui, e questo ci dà forza»

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13 Jahre nach dem Unfall gibt Corinna Schumacher schließlich zu, was wir alle vermutet haben.

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