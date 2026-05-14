Una testimone coinvolta nel caso Minetti ha dichiarato a una trasmissione televisiva uruguaiana di avere informazioni che intende comunicare alle autorità italiane. La donna ha affermato di non voler evitare di assumersi responsabilità riguardo a quanto ha visto e che preferirebbe rivelare certi dettagli direttamente alla Procura. La sua intervista è avvenuta in modo anonimo, durante una trasmissione trasmessa dalla rete locale Tenfield – VTV di Montevideo.

“Ci sono cose che preferirei dire alla Procura italiana quando mi contatterà”, dice Graciela Mabel De Los Santos Torres parlando a volto coperto a “ Sin Piedad ”, la trasmissione della rete Tenfield – VTV di Montevideo. Secondo l’ Ansa la Procura Generale di Milano, che deve riesaminare la concessione della grazia a Nicole Minetti, non ha intenzione di ascoltarla. Secondo l’agenzia “le verifiche dell’Interpol ” finora “non hanno dato riscontro al racconto della donna su presunti festini nella residenza di Punta de l’Este”. L’agenzia aggiunge che “la procuratrice Generale Francesca Nanni e il sostituto pg, Gaetano Brusa, sono in attesa di ulteriori esiti di approfondimenti” che “al momento la situazione non è mutata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Minetti, la testimone alla tv uruguayana: “Ci sono cose che dirò alla Procura italiana se mi sentirà. Non mi sottrarrò alla responsabilità di ciò che ho visto”

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