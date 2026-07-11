Ieri in Campania | baby gang terrorizzava coetanei identificati 7 minorenni

Ieri in Campania sette minorenni sono stati identificati come membri di una baby gang che terrorizzava coetanei. La polizia ha eseguito i controlli e ha riconosciuto i responsabili tra i giovani coinvolti in atti di intimidazione e violenza. Nel frattempo, il sindaco di una città ha firmato un’ordinanza per regolamentare la movida estiva e proteggere la quiete pubblica nelle zone con più locali e attività di somministrazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 10 luglio 2026. Avellino. Il sindaco di Avellino Nello pizza ha firmato una nuova ordinanza per disciplinare la movida estiva e tutelare la quiete pubblica nelle aree della città maggiormente interessate dalla presenza di locali e attività di somministrazione. Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 agosto 2026 e introduce limitazioni alla vendita per asporto di bevande alcoliche, agli intrattenimenti musicali e all’utilizzo di contenitori in vetro e lattine. (LEGGI QUI) Benevento. Due le persone ferite. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio in prossimità di via Coluonni, a poca distanza dallo svincolo della rampa d’ingresso della zona industriale di Ponte Valentino sulla strada Statale 90 Bis. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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