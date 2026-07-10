Baby gang a Salerno | sette giovani identificati per aggressioni a coetanei

Sette minorenni tra i 14 e i 15 anni sono stati identificati a Salerno in relazione a diverse aggressioni e atti di bullismo contro coetanei. Sono accusati di aver commesso lesioni personali, percosse e altri comportamenti violenti. Le autorità hanno portato a termine le indagini e ora procederanno con le eventuali azioni legali.

Identificati sette minorenni per atti di bullismo a Salerno. Sono stati identificati sette minorenni, di età compresa tra i 14 e i 15 anni, accusati di gravi reati tra cui lesioni personali, percosse e atti di bullismo nei confronti di altri coetanei. Le indagini, avviate dalla Procura della Repubblica di Salerno, hanno rivelato che queste condotte erano praticate in modo sistematico nei luoghi di aggregazione giovanile del centro città. Le segnalazioni iniziali sono giunte dai genitori delle vittime minori, alcune delle quali hanno dovuto ricevere cure mediche in ospedale a causa delle aggressioni subite. Questo ha spinto le autorità a prendere in considerazione un’azione immediata per fermare il fenomeno del bullismo, particolarmente preoccupante nella comunità locale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Baby gang a Napoli: trovati coltello e manganello telescopico | Avamposti

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