Sette minorenni sono stati identificati come membri di una baby gang che molestava e minacciava i coetanei. L’indagine, condotta dalla Sezione Specializzata di Polizia Giudiziaria, ha portato all’accertamento di comportamenti violenti e intimidatori. I ragazzi sono stati riconosciuti attraverso testimoni e immagini di video sorveglianza. Le forze dell’ordine stanno procedendo con le verifiche e eventuali azioni legali. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui reati contestati.

Tempo di lettura: 3 minuti Nell’ambito di un’attività d’indagine svolta dalla Sezione Specializzata di Polizia Giudiziaria coordinata da questa Procura della Repubblica, sono stati identificati sette soggetti minori d’età appartenenti ad una baby gang ritenuti responsabili di vari episodi di aggressione verificatisi ai danni di altri minori a partire dal mese di Febbraio 2026 in P.zza della Libertà e zone limitrofe di Salerno. I minori, di età compresa tra i 14 e i 15 anni, sono accusati a vario titolo di lesioni personali, percosse, atti di bullismo e detenzione abusiva di armi. Le condotte criminose venivano poste in essere in modo sistematico ai danni di altri minori, intercettati nei luoghi di aggregazione giovanile del centro città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Baby gang terrorizzava i coetanei: identificati sette minorenni

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Baby Gang arrestato a Lecco: blitz dei Carabinieri smantella gruppo armato

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