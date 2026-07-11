idee fisse e fedelissimi la formula di paratici per costruire la squadra

Fabio Paratici ha mantenuto costante la sua strategia di costruzione della squadra, senza cambiare idea tra le sessioni di mercato. La sua linea dura si basa sulla fedeltà ai collaboratori e sulla coerenza nelle scelte. La sua idea di squadra si fonda su idee fisse e su un gruppo di fedelissimi, senza alterarsi di fronte alle variazioni di mercato.

Ci sono dirigenti che cambiano idea da una sessione di mercato all’altra e altri che, invece, non dimenticano. Fabio Paratici appartiene alla seconda categoria. Se un giocatore finisce nel suo taccuino, difficilmente poi ne esce: possono passare mesi, a volte persino anni, ma quando si ripresenta l’occasione il direttore sportivo torna alla carica, cogliendo tutti di sorpresa (compreso Fabio Grosso). Una caratteristica che ha accompagnato tutta la sua carriera, dalla Juventus al Tottenham, e che i primi mesi alla Fiorentina stanno già confermando. Il caso più evidente è quello di Radu Dragusin: il difensore era stato uno dei grandi obiettivi di Paratici già nella finestra invernale, quando però il giocatore - dopo aver "flirtato" anche con la Roma - aveva preferito restare al Tottenham. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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