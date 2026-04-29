Paratici convinto | La Seconda Squadra ha dato un enorme vantaggio alla Prima Squadra della Juventus

Nel mondo calcistico, un dirigente della Juventus ha espresso la convinzione che la presenza della Seconda Squadra abbia fornito un grande vantaggio alla Prima Squadra del club. Questa affermazione riguarda l’apporto che il secondo gruppo di giocatori ha dato alla formazione principale, una posizione condivisa da alcuni addetti ai lavori. La dichiarazione fa parte di un intervento più ampio sulla struttura e le strategie del settore giovanile e della formazione professionistica.

. Le parole del dirigente viola. Durante il panel “I giovani nel sistema calcio italiano”, il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici ha espresso tutta la sua frustrazione per lo stato del calcio nazionale: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « Sono molto arrabbiato con me stesso per il periodo che stiamo passando. Dovremmo esserlo tutti. Non stiamo facendo abbastanza: altrimenti non solo saremmo ai Mondiali, ma avremmo anche più presenza nei top campionati ». Analizzando le carenze strutturali, il dirigente ha allargato il campo delle responsabilità: « Non è solo una questione di riforme, ma di metodologia di allenamento, infrastrutture e formazione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Paratici convinto: «La Seconda Squadra ha dato un enorme vantaggio alla Prima Squadra della Juventus» Notizie correlate De Rossi: “Con tutti gli effettivi il Napoli è la prima o seconda squadra del campionato. Non troveremo una squadra spenta”Intervenuto in conferenza stampa, Daniele De Rossi ha così presentato il match contro il Napoli. Leggi anche: Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina…. La lista ufficiale di Brambilla Aggiornamenti e contenuti dedicati Prima la salvezza, poi piena autonomia a Paratici per riportare la bellezza a FirenzeIl pareggio della Fiorentina a Lecce avvicina la matematica della salvezza e con essa il momento delle dichiarazioni di intenti da parte della società ... msn.com Ecco perché serve la seconda squadra. Bernasconi, dall'Albinoleffe al BVB in un annoDalla titolarità in Lega Pro a quella in Champions League nel giro di un anno. Da qualche mese a questa parte sono completamente cambiate le prospettive di Lorenzo Bernasconi, uno dei protagonisti ... tuttomercatoweb.com