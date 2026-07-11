Zlatan Ibrahimovic ha accusato il commissario tecnico del Belgio di essere responsabile della sconfitta ai quarti di finale contro la Spagna, conclusa 2-1. Durante un commento televisivo, l’ex attaccante ha criticato apertamente Rudi Garcia, attribuendogli la colpa della mancata qualificazione. La sua opinione si unisce alle altre voci di critica nei confronti del tecnico, che ha visto la squadra eliminata dalla competizione mondiale.

"Ritengo il commissario tecnico responsabile di questa sconfitta". Tra le critiche piovute addosso a Rudi Garcia dopo l'eliminazione del Belgio si fa sentire anche quella di Zlatan Ibrahimovic, che in qualità di opinionista per Fox Sports durante i Mondiali, ha sparato a zero sul tecnico dei Diavoli Rossi batuti 2-1 dalla Spagna ai quarti. In particolare il ct francese è finito sotto accusa per la decisione presa dopo l'infortunio di Thibaut Courtois, sostituito da Senne Lammens protagonista poi in negativo sul gol-vittoria della Roja. "Perché Lammens gioca nel Manchester United e Mike Penders nello Strasburgo? Non è così che si sceglie un portiere per la nazionale - l'affondo dell'ex campione svedese -. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Ibrahimovic critica Garcia: "Lui responsabile del ko del Belgio"

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