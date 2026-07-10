Nel secondo tempo di Spagna-Belgio, il risultato è di 1-1. La squadra belga ha inserito Lukaku, mentre il tecnico ha scelto di schierare anche De Bruyne. Nel primo tempo, la Spagna ha segnato al 30° minuto con Fabian Ruiz, che ha realizzato su respinta di Courtois dopo una conclusione di Dani Olmo. La partita prosegue senza ulteriori reti nel secondo tempo.

Spagna-Belgio 1-1 nel secondo tempo. Vantaggio spagnolo alla mezz’ora con Fabian Ruiz che mette in rete su respinta di Courtois su girata di Dani Olmo. Il Belgio di Rudi Garcia soffre però non si arrende. E al 41esimo pareggia con De Ketelaere in tuffo di testa. Azione aperta da un illuminante tocco di prima di De Bruyne per Castagne. De Bruyne questa sera sta giocando decisamente meglio rispetto alle prime partite, anche perché ha più spazio visto che la Spagna sta attaccando lasciando molti varchi alle spalle. Nella ripresa, al 55esimo De La Fuente sostituisce Fabian e Alex Baena con Pedri e Ferran Torres. Risponde Rudi Garcia che al 60esimo tira fuori Trosard, Vanaken e De Cuyper; alo loro posto in campo Witsel, Lukaku e Seys. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spagna-Belgio 1-1 (Live): nel Belgio entra Lukaku, Garcia punta su lui e De Bruyne

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Il Belgio però torna in partita pochi minuti dopo, a firmare l'1-1 ci pensa De Ketelaere di testa Chi può imporsi nella ripresa? Ditecelo nei commenti? #Tuttosport #Spagna #Belgio #Mondiali x.com

[10/07/26] Spagna Vs Belgio reddit

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