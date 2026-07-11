Ibrahimovic ha criticato Rudi Garcia, affermando che dovrebbe vergognarsi per l’eliminazione del Belgio dal Mondiale. La squadra belga è uscita dopo la sconfitta contro la Spagna, che si è conclusa con un punteggio di 2-1. Il gol decisivo per la Spagna è stato segnato da Merino, che ha approfittato di un errore di Lammens durante la partita.

Il Belgio ha detto addio al Mondiale. La Spagna ha vinto ieri sera il quarto di finale con il risultato finale di 2-1. Il marcatore decisivo è stato Merino, che ha sfruttato al meglio l’errore di Lammens. Quest’ultimo era entrato per Courtois, c he aveva dei problemi fisici ma che secondo lui poteva restare in campo. Questa decisione di Rudi Garcia di sostituire il portiere del Real Madrid è stata duramente criticata anche da Zlatan Ibrahimovic, già protagonista di diverse dichiarazioni molto forti. L’attacco di Ibrahimovic a Rudi Garcia. L’ex giocatore svedese, ed ora dirigente del Milan, ha rilasciato queste parole a Fox Sports, dove sta facendo l’opionista proprio per questo Mondiale: “Questa sconfitta è colpa dell’allenatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ibrahimovic contro Rudi Garcia: “Dovrebbe vergognarsi, il Belgio è uscito per colpa sua!”

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