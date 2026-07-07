Dopo la partita tra Stati Uniti e Belgio, vinta 4-1 dai Diavoli Rossi, l’attaccante americano ha parlato con il commissario tecnico belga, che lo aveva criticato pubblicamente prima del match. Balogun ha ricevuto una scagionatura, con il tecnico che ha dichiarato che non è colpa dell’attaccante e che non deve essere biasimato. La conversazione è avvenuta poco dopo il termine del match.

Un finale di partita che nessuno si aspettava: Balogun va da Garcia. Dopo Stati Uniti-Belgio, vinta 4-1 dai Diavoli Rossi, l’attaccante americano — cuore del caso della squalifica sospesa dalla FIFA — è andato proprio dal commissario tecnico belga che alla vigilia lo aveva pubblicamente contestato. A raccontarlo è stato lo stesso Garcia in conferenza stampa dopo la qualificazione ai quarti, come riportato da Sky Sport. Le parole di Garcia su Balogun: “Non è colpa sua”. “È venuto a parlarmi. Mi è piaciuto molto. Non è colpa sua, non è lui quello da biasimare. È quello che gli ho detto”, ha raccontato il tecnico. Un chiarimento che separa nettamente il giocatore dal caso: il bersaglio delle sue critiche era la gestione della FIFA e le pressioni del presidente americano Donald Trump, non il calciatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dopo USA-Belgio Balogun va a parlare con Rudi Garcia, che lo scagiona: “Non è colpa sua, non è lui quello da biasimare”

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